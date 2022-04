Un pratico arnese usato dal falegname - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pratico arnese usato dal falegname. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SEGA ELETTRICA

All'umanità, ma a tutte le forme di vita, è rimasta famosa. (essere) male in arnese / (essere) messo/preso male (essere) malmesso nel senso di malvestito, trasandato...

Emergenza trapano smerigliatrice sega elettrica saldatore compressore alimentazione elettrica impianto elettrico apparecchio elettrico normativa elettrica...

arnese con i denti; Realizzò l Ercole Farnese; arnese per pelare tuberi; Un arnese come il sarchio; Spago usato dai calzolai; Un cavo usato nella tecnica delle comunicazioni; Colorito giallo causato dall eccesso di bilirubina; Era usato per lavarsi; Le... passate del falegname per assottigliare; I riccioli di legno in falegnameria; In falegnameria; Un operazione effettuata dal falegname;