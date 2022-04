Il pollice ne ha due, il mignolo tre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pollice ne ha due, il mignolo tre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FALANGI

Significato/Curiosita : Il pollice ne ha due, il mignolo tre

Il gesto consiste nell'estensione del pollice e del mignolo tenendo le tre dita medie della mano chiuso verso il palmo e gesticolando in segno di saluto...

Il gesto consiste nell'estensione del pollice e del mignolo tenendo le tre dita medie della mano chiuso verso il palmo e gesticolando in segno di saluto...

