Piace ai paracadutisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piace ai paracadutisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Piace ai paracadutisti

Titolo del film è un chiaro riferimento alla battuta finale di a qualcuno piace caldo. il film è stato girato in gran parte nella città alta di bergamo...

L'italiano "una persona ragionevole, non un estremista, e non è disposto a lanciarsi in un'avventura". tuttavia, la mossa di togliatti tradiva l'evidente volontà...