Per coltivarla occorre sensibilità - Cruciverba

Per coltivarla occorre sensibilità.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARTE

Significato/Curiosita : Per coltivarla occorre sensibilita

coltivarlo scoprendone le sue grandi proprietà, cui diedero il nome speciale di aa che i latini fecero olea. fu utilizzato fin dall'antichità per l'alimentazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arte (disambigua). l'arte nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana – svolta...

