L occhio del sottomarino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L occhio del sottomarino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L occhio del sottomarino

Un "agente politico" del kgb sotto copertura incaricato del controllo del sottomarino) intenzionato a far esplodere il sottomarino, la vicenda si concluderà...

Britannica. disegno di periscopio ottico zeiss per sottomarino. periscopio monoculare da attacco per sottomarino. periscopio di un sottomarino. ^ (en)...