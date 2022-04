Non è più dritta quando si vira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è più dritta quando si vira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : Non e piu dritta quando si vira

Suoi capelli e la sbatté nel terreno, dove un potente guerriero salì. shiva chiamò questo guerriero, virabhadra. vira (eroe) + bhadra (amico) e gli ordinò...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi shah (disambigua). scià (in persiano , "shah") è il termine italianizzato per indicare il re... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con dritta; quando; vira; dritta e ispida; Sta dritta finché rotea; Nelle barche è opposto a dritta ; Non gliene va dritta una; Il lampo di quando si scatta una foto; Si fa volare quando si cerca ispirazione; quando il dì e la notte hanno la medesima durata; Il secret... quando è massimo; Guardiano di harem evira to; I velisti vi vira no attorno; Malattia vira le causata dal morso del cane; La vira ta dei dorsisti; Cerca nelle Definizioni