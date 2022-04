Non nostrane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non nostrane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTERE

Significato/Curiosita : Non nostrane

Appartenente alla famiglia ictaluridae. talvolta è chiamato pesce gatto nostrano per distinguerlo dal simile ictalurus punctatus. questa specie ha il suo...

( estere a ) + r - oh ( alcol a ) - - r - coor ( estere b ) + r ' - oh ( alcol b ) {\displaystyle {\ce {r-coor'\ (estere\ a)\... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

