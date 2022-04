Non è il caso di prepararla con i cavoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è il caso di prepararla con i cavoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MERENDA

Significato/Curiosita : Non e il caso di prepararla con i cavoli

Abbreviazione di koolsalade che significa appunto insalata di cavolo. vi sono due modi di prepararla che differiscono solamente per il condimento: una...

Luc merenda, all'anagrafe luc charles olivier merenda (nogent-le-roi, 3 settembre 1943), è un attore, ex modello e antiquario francese. particolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

