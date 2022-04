Un nome formato con le iniziali di più parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un nome formato con le iniziali di più parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACRONIMO

Significato/Curiosita : Un nome formato con le iniziali di piu parole

Ònma, "nome"), o inizialismo, è un nome formato con le lettere o le sillabe iniziali (o talvolta anche finali), o più genericamente con sequenze di una o...

acronimo sia una sigla, mentre radar (radio detection and ranging) è un acronimo ma non è una sigla. d'altra parte, non tutte le sigle sono acronimi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con nome; formato; iniziali; parole; Ha dato nome a un unità di misura; Santo nome di donna; Il nome di Putin; Il santo che dà il nome all ippodromo di Milano; Sformato di maccheroni; Lo è il petrolio trasformato in carburante; È formato dai nucleotidi; formato essenzialmente di fossili vegetali; iniziali di un Pomodoro; iniziali di Concato; iniziali di Petrarca; iniziali di Brando; Serviva al tipografo per intervallare le parole ; Esposti con troppe parole ; Massimo che conduce Le parole della settimana; Abbreviazione di parole usando le iniziali;