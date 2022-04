Molto in francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto in francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRES

Significato/Curiosita : Molto in francese

47°n 2°e / 47°n 2°e47; 2 la francia (in francese: france, /f~s/), ufficialmente repubblica francese (in francese: république française), è uno stato...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo strumento musicale, vedi tres (strumento musicale). tres è stato un comune italiano di 716 abitanti della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Si dice di sentenza molto saggia ed equa; Vettura di lusso molto allungata; Sport di squadra molto popolare in India; Squalo con la pelle molto ruvida; Il drammaturgo francese di Fedra e Britannico; francese che si batté per la monarchia; Alain, compianto regista francese ; Formaggio francese a pasta molle;