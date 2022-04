Misura inglese di lunghezza usata in marina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura inglese di lunghezza usata in marina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FATHOM

Significato/Curiosita : Misura inglese di lunghezza usata in marina

Le unità di misura giapponesi costituiscono il sistema di unità di misura tradizionali usato nel giappone, chiamato shaku–kan-ho ( shakkanho, lett...

fathom – unità di misura del sistema imperiale britannico equivalente a 1,828 metri fathom: bella, intrepida e spia (fathom) – film statunitense del 1967... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

