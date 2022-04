Lucarelli, scrittore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lucarelli, scrittore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARLO

Significato/Curiosita : Lucarelli, scrittore

Carlo lucarelli (parma, 26 ottobre 1960) è uno scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, fumettista e docente italiano....

Vedi carlo (disambigua). carlo è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili alterati: carletto, carlino, carluccio composti: carlo alberto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

