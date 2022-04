Le... passate del falegname per assottigliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le... passate del falegname per assottigliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIALLATE

Significato/Curiosita : Le... passate del falegname per assottigliare

Strumento per risvegliare le capacità latenti di un richiedente naturalmente qualificato, arrivando così ad assottigliare fino ad eliminare qualsiasi...

Profondi di una decorazione a perline e fusarole di un architrave romana piallata per essere riutilizzata come blocco liscio. la leggenda vuole che l'anfora... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con passate; falegname; assottigliare; Un passate mpo economico ed istruttivo; Le 5 di Milano del 1848 sono passate alla storia; I passate mpi... del fannullone; passate mpi da fannullone; I riccioli di legno in falegname ria; In falegname ria; Un operazione effettuata dal falegname ; Attrezzo del falegname ; assottigliare con i denti; assottigliare il ferro; Cerca nelle Definizioni