Lamentarsi come un cane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lamentarsi come un cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUAIRE

Significato/Curiosita : Lamentarsi come un cane

Di noè. costui è capace di sentire la terra lamentarsi per come viene trattata dall'uomo. migonoè prevede un nuovo diluvio e, quindi, prepara un'arca capace...

Gorey (in irlandese guaire) è una località dell'irlanda che si trova nella contea di wexford, circa 80 km a sud di dublino. è un piccolo paese che commercialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

