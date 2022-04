Se è inglese, stringe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è inglese, stringe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIAVE

Significato/Curiosita : Se e inglese, stringe

stringa in informatica è una sequenza di caratteri con un ordine prestabilito. sequenze di altri tipi di dato vengono chiamati vettori o, in inglese,...

chiave di violino francese, sulla 1ª linea 2. chiave di violino, sulla 2ª linea per la chiave di do3 3. chiave di soprano, sulla 1ª linea 4. chiave di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con inglese; stringe; Misura inglese di lunghezza usata in marina; L olio inglese ; Noto giornale inglese ; Fiume inglese ; Convogliare, costringe re in un alveo; Indumento che stringe va il busto delle dame nobili; stringe o sorregge i pantaloni; Le stringe il festeggiato; Cerca nelle Definizioni