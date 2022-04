Impedisce le inversioni a U sull autostrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impedisce le inversioni a U sull autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SPARTITRAFFICO

Significato/Curiosita : Impedisce le inversioni a u sull autostrada

Ideale per la dispersione perché la linea di inversione corre al di sotto della ciminiera. questo impedisce l'arrivo degli inquinanti al suolo e, al contrario...

Wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «spartitraffico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su spartitraffico...

Altre definizioni con impedisce; inversioni; sull; autostrada; Ostacolo che impedisce un attività; impedisce la produzione artistica: __ creativo; Disturbo che impedisce di dormire; impedisce i sorpassi; Sigla sull e auto della Liguria; Il pezzo più presente sull a scacchiera; Il moto sull a battigia; Trasporta sull acqua solo passeggeri; S quello autostrada le si paga il pedaggio; Si formano in autostrada ; Il sistema di controllo della velocità media in autostrada ; La tassa che si paga in autostrada ; Cerca nelle Definizioni