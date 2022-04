Ti guarisce... ma in altre parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ti guarisce... ma in altre parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TISANA

Significato/Curiosita : Ti guarisce... ma in altre parole

L'episodio di cafarnao in cui viene portato a gesù un paralitico su di un lettino, e gesù lo guarisce dicendogli «figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati»...

A temperatura ambiente una tisana si può preparare con una o con più erbe e solitamente non contiene caffeina. una tisana composta da più erbe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con guarisce; altre; parole; Parroco o suo aiutante che guarisce le anime; Stima e tutela che si porta verso altre persone; altre nome dei monti Nebrodi; A volte sono grasse, altre a crepapelle; Si nominano insieme alle altre ; Un nome formato con le iniziali di più parole ; Serviva al tipografo per intervallare le parole ; Esposti con troppe parole ; Massimo che conduce Le parole della settimana; Cerca nelle Definizioni