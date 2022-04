Un grande lago del Nordamerica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grande lago del Nordamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERIE

Significato/Curiosita : Un grande lago del nordamerica

Il lago ontario (in inglese lake ontario) è uno dei cinque grandi laghi del nordamerica. si trova al confine fra stati uniti (stato di new york) e canada...

Il lago erie (in inglese: lake erie, pronuncia /lek 'ri/; in italiano alle volte riportato erroneamente come lago eire), è uno dei cinque maggiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

