Fossa nasale - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NARICE

Significato/Curiosita : Fossa nasale

Laterale è costituita anche dalla conca nasale inferiore. oltre la conca nasale inferiore ci sono anche le conche nasali superiore e medie ma mentre queste...

Seconda della specie). si parla di «narice ossea» per designare il foro che nello scheletro corrisponde alla narice esterna. nei cetacei (si parla allora...

