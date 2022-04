Un escursione in più tappe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un escursione in più tappe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TREKKING

Significato/Curiosita : Un escursione in piu tappe

Svolgimento di una escursione, scheda su www.msmountain.it (consultato nel dicembre 2014) alpinismo archeotrekking camminata nordica escursioni someggiate fie...

derivando il termine dalla lingua inglese, viene indicato anche come trekking o hiking con il primo termine che deriva dal verbo inglese to trek, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con escursione; tappe; Una escursione in più tappe; escursione nelle riserve africane; Impegnativa escursione alpinistica; L'inizio dell’escursione ; Li coprono i tappe ti; Un piccolo tappe to da ingresso; Festa tradizionale con tappe ti di petali; Le tappe della F. 1; Cerca nelle Definizioni