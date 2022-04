Un ernia dello stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ernia dello stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IATALE

Significato/Curiosita : Un ernia dello stomaco

L'ernia iatale o ernia jatale o ernia dello iato esofageo è l'erniazione dello stomaco attraverso il diaframma, dalla sua normale sede, l'addome, al torace...

Derivare da un intervento chirurgico correttivo di un'ernia iatale da scivolamento. ernia iatale da esofago corto: l'angolo di his è allargato. esiste anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con ernia; dello; stomaco; L Apollinare santo che fu vescovo dell Alvernia ; La Regione con Isernia ; Fondato, impernia to; ernia in cui parte dello stomaco entra nel torace; Una Maria e un Maximilian dello scherno; Uno storico modello Citroen; Il motivetto dello spot pubblicitario; La scritta che compare sotto la foto del ricercato nell ufficio dello sceriffo; Parte di stomaco bovino commestibile; Sfintere che separa stomaco e duodeno; Accompagna il cibo verso lo stomaco ; Bruciore di stomaco con o senza reflusso; Cerca nelle Definizioni