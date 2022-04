Don , il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Don , il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORIONE

Significato/Curiosita : Don , il fondatore della piccola opera della divina provvidenza

La piccola opera della divina provvidenza (in latino parvum opus divinae providentiae) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri...

Coordinate: 05h 00m 00s, +05° 00' 00 orione o il cacciatore (in latino orion) è un'importante costellazione, forse la più conosciuta del cielo, grazie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

