Dinastia cinese nota per i vasi - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MING

Principale: storia della cina. la dinastia qing o ch'ing (cinese: s, qing cháop, ch'ing ch'aow), a volte nota anche come dinastia manciù-qing (mancese: daicing...

Disambiguazione – "ming" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ming (disambigua). la dinastia ming (s, míng cháop, chiamata anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con dinastia; cinese; nota; vasi; Fu il regno della dinastia dei Gupta; Il primo della dinastia ; La dinastia a cui apparteneva lo zar Nicola II; Nota dinastia industriale tedesca di Aquisgrana; Gioco a tessere di origine cinese ; Ricca città lacustre ticinese ; Collega animali con anni lunari: __ cinese ; Si impugnano per mangiare cinese e giapponese; nota attrice e doppiatrice italiana; Il rapporto tra due suoni di nota zione diversa ma di identica altezza; Il casato di una nota Pia; Città francese nota anche per l omonimo vino; vasi come gli orci; Una cassetta con vasi ; Usato in cucina per travasi in recipienti stretti; Lo sono vene e arterie: vasi __; Cerca nelle Definizioni