Un diffuso fuoristrada del gruppo Stellantis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un diffuso fuoristrada del gruppo Stellantis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : JEEP

Significato/Curiosita : Un diffuso fuoristrada del gruppo stellantis

Italiana automobili torino) è una casa automobilistica italiana, parte del gruppo stellantis. il marchio ha una lunga storia, essendo stato fondato l'11 luglio...

jeep è un produttore statunitense di autovetture. nel 1987 divenne un marchio registrato da chrysler group, controllata dal 2014 da fiat chrysler automobiles... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

