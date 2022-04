Si dice di sentenza molto saggia ed equa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di sentenza molto saggia ed equa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SALOMONICA

Significato/Curiosita : Si dice di sentenza molto saggia ed equa

Veniva chiesto di riflettere sul tema della pena capitale e di trovare, se esistevano, riforme che potessero renderla più giusta ed equa. i membri della...

La colonna tortile, detta anche salomonica è una colonna ritorta, cioè attorcigliata in spire lungo l'asse verticale. la colonna tortile è in uso almeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

