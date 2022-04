Si dice di ceffoni ben assestati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di ceffoni ben assestati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLENNI

Significato/Curiosita : Si dice di ceffoni ben assestati

Differenza trovava la sua radice nella distinzione tra voti semplici e voti solenni (oggi del tutto desueta, tanto che l'attuale codice di diritto canonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

