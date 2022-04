Deve dirla il testimone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve dirla il testimone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VERITÀ

Significato/Curiosita : Deve dirla il testimone

Divino. o per dirla con le parole di joseph henry thayer, un biblista che ha collaborato alla stesura dell'american standard version: 'il logos [o parola]...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi verità (disambigua). con il termine verità (in latino veritas, in greco ea) si indica il senso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con deve; dirla; testimone; Musica che deve il suo nome a uno strumento greco; Minerale che deve il suo nome a un deserto cileno dove fu scoperto; I simboli su cui si deve cliccare; Uno sportivo che deve essere leggero; Si giura di dirla in tribunale; L'ubriaco stenta a dirla ; Giura di dirla il testimone; La regione nordirla ndese; La corsa col testimone ; Come un bulbo o un testimone ; Corre con il testimone ; Lo Snowden testimone di un caso di spionaggio USA; Cerca nelle Definizioni