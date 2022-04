Dare una mano di tinta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare una mano di tinta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VERNICIARE

Significato/Curiosita : Dare una mano di tinta

Tipo di kimono più formale a tinta unita, con cinque kamon sul petto, sulle spalle e sulla schiena ed è sempre corredato del suo haori in tinta. vi è...

Serve a preparare la superficie da verniciare. il fondo o primer serve a omogeneizzare la superficie da verniciare rendendola meno rugosa, facilitando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con dare; mano; tinta; Mandare in malora una persona; dare conforto a chi è abbattuto; Andare di porto in porto; Fanno andare ovunque; Le basi del genere umano ; Lo formano io nel brusio; Si formano nell elettrolisi; La più grande ghiandola del corpo umano ; Senza tinta , come l acqua; Fa cambiare tinta ; Si dice di tinta sgargiante; tinta con la pece; Cerca nelle Definizioni