Dare conforto a chi è abbattuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare conforto a chi è abbattuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONSOLARE

Altre definizioni con dare; conforto; abbattuto; Andare di porto in porto; Fanno andare ovunque; dare alle stampe; Di loro ci si può fidare ; Come colui che è in preda a grande sconforto ; conforto che rinfranca; conforto , ristoro; Un liquido alimentare leggero e di conforto ; Malinconico, abbattuto ; Fu abbattuto nel 1989; Poco abbattuto ; Mendicante abbattuto da Ulisse;