Borgo medievale del Cosentino - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CLETO

Mandorle é un dolce tipico di cosentini. campo da calcio - martino parco giochi il borgo fa parte del parco del cilento e del vallo di diano montecorice...

cleto o anacleto (atene, ... – roma, 92 circa) è stato il 3º vescovo di roma e papa della chiesa cattolica, che lo venera come santo. fu papa, orientativamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con borgo; medievale; cosentino; Sobborgo genovese; Scorre in borgo gna; Piccolo borgo ; borgo in provincia di Siena sembra un complimento; L epoca della storia che segue quella medievale ; Così era anche detto il medievale giudizio di Dio; Castello medievale fortificato; Giovane servitore medievale ; Nativa di una rinomata località del cosentino ; Come l'atleta cosentino Giovanni Tocci; Comune del cosentino ; Cerca nelle Definizioni