Auto che non necessitano di patente - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MINICAR

Disambiguazione – "patente" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi patente (disambigua). voce principale: patente di guida. la patente di guida italiana...

Anche minicar) s'intende un veicolo dalle dimensioni estremamente ridotte, equiparato per legge ai quadricicli leggeri o pesanti. le prime minicar furono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

