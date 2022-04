L altezza dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L altezza dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : QUOTA

Il disastro aereo di linate fu un incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001 alle ore 08:10 locali all'aeroporto di milano-linate, con un bilancio finale...

Ecc.) quota di riserva o quota legittima – quota dei beni di un testamento sottratti dalla legge quota lite, o patto di quota lite – accordo tra avvocato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

