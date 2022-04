Si agita e comanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si agita e comanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAPO

Significato/Curiosita : Si agita e comanda

Che al momento è pesantemente difesa da truppe e corazzati covenant. superate le difese, entra nella sala di controllo e cortana si agita avvisando chief...

capo – in anatomia, parte superiore del corpo capo – in entomologia, regione morfologica del corpo degli insetti capo – in geografia, sporgenza della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con agita; comanda; Poco agita to; Stato di agita zione di chi si sente in pericolo; Si può dire agita ndo l indice; Un po di agita zione; comanda il plotone; La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomanda ti nello spazio; Donna che comanda in una grande famiglia; È riservata a chi comanda ; Cerca nelle Definizioni