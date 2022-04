Accomuna i membri di una stessa famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomuna i membri di una stessa famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DNA

Incastrato tra i rami di un rovere, che alludono alla famiglia nemica dei della rovere (il rovere) e ad un rappresentante della casata stessa poi divenuto...

Sono denominate a-dna, b-dna, c-dna, d-dna, e-dna, h-dna, l-dna, p-dna e z-dna. in ogni caso, solo le conformazioni a-dna, b-dna e z-dna sono state osservate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

