Un tipico copricapo marocchino privo di tesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipico copricapo marocchino privo di tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Significato/Curiosita : Un tipico copricapo marocchino privo di tesa

Cappelli di feltro o pelle conici, appuntiti nella parte superiore con una tesa larga (se di feltro) o un bordo di pelliccia attorno alla base (se di pelle):...

Il fez (più correttamente arbush) è un copricapo in feltro a forma di cappello cilindrico, solitamente rosso, e talvolta con una nappa attaccata alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con tipico; copricapo; marocchino; privo; tesa; Un tipico copricapo marocchino; Liquore tipico sardo; Stato di euforia tipico del consumo di alcol; Un altro nome del pattìno, tipico natante estivo; Un tipico copricapo marocchino; copricapo che si avvolge come una fascia; copricapo tipico di Charlie Chaplin; copricapo in pelliccia molto usato in Russia; Un tipico copricapo marocchino ; Porto marocchino sull'Atlantico; Area del deserto marocchino nota per le sue dune; Mehdi, storico politico marocchino morto nel 1965; privo di dignità e di rispetto; privo di realtà, indeterminato; privo di buon senso, sventato; privo di qualcosa; Immensa distesa d acqua salata; Intesa o sintonia spontanea ing; Comoda sala d attesa in aeroporto ing; L isola più estesa delle Eolie; Cerca nelle Definizioni