Le suscita il comico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le suscita il comico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RISA

Significato/Curiosita : Le suscita il comico

il film comico è una forma d'arte basata sulle capacità dell'attore di far ridere con battute linguistiche o siparietti fisici tesi a sovvertire l'ordine...

La risaia è una sistemazione superficiale del terreno adatta alla coltivazione del riso. le risaie sono un aspetto tipico dei territori di molti paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

