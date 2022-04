I suoi viaggi furono narrati da Jonathan Swift - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi viaggi furono narrati da Jonathan Swift. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GULLIVER

Significato/Curiosita : I suoi viaggi furono narrati da jonathan swift

Settecentesca, scritto sotto pseudonimo da jonathan swift. sotto il nome di lemuel gulliver, swift fa il resoconto dei suoi viaggi presso particolari popoli, parodiando...

Cercando altri significati, vedi i viaggi di gulliver (disambigua). i viaggi di gulliver, oppure viaggi di gulliver in vari paesi lontani del mondo (travels... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Resiste a una malattia grazie ai suoi anticorpi; Paese con i suoi coltellini e orologi; I suoi chiodi sono usati come spezia; Ogni carica ha i suoi ; viaggi arono con Giasone verso il vello d oro; Si dice di chi viaggi a spesso per tutto il globo; Contiene i viveri per un lungo viaggi o in nave; Ne soffre chi viaggi a attraverso fusi orari ing; furono rapite per popolare Roma; Vi furono fondati i Beatles; Lo furono i compositori Haydn e Schubert; Quelle puniche furono fra Roma e Cartagine; narrati va a puntate sul giornale: romanzo d __; Erano sfortunati quelli narrati da Lemony Snicket; Storica casa editrice di narrati va; La trama narrati va d un film; Il jonathan autore de La famiglia Winshaw; Pamphlet di jonathan Swift; jonathan che ha scritto La banda dei brocchi; L eroe di jonathan Swift; La cantante swift ; Pamphlet di Jonathan swift ; L eroe di Jonathan swift ; Era modesta quella di Jonathan swift ;