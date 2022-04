Sentimento di forte e persistente avversione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sentimento di forte e persistente avversione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ODIO

Significato/Curiosita : Sentimento di forte e persistente avversione

Significato clinico, relativo ad un concetto di paura, indicando piuttosto una generica avversione. il termine è un neologismo coniato dallo psicologo clinico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi odio (disambigua). l'odio è un sentimento umano che si esprime in una forte avversione o una... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con sentimento; forte; persistente; avversione; Risentimento che si riflette in ostilità; Nobile sentimento ; II risentimento di chi non dimentica; Causa... risentimento ; Frastuono, forte rumore; Un liquore molto forte ... cantato dai Bluvertigo; Maschio e forte ; Beethoven ne compose 32 per pianoforte ; Dolore forte e persistente ; persistente , fermo; avversione , ostilità; avversione repressa; avversione respingente; Estrema avversione ; Cerca nelle Definizioni