Il santo che dà il nome all ippodromo di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il santo che dà il nome all ippodromo di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SIRO

Significato/Curiosita : Il santo che da il nome all ippodromo di milano

Significati, vedi milano (disambigua). milano (/mi'lano/ ascolta[·info]; milan in dialetto milanese, /mi'lã/) è un comune italiano di 1 371 285 abitanti...

Dell'inter e del milan. di proprietà comunale dal 1935, è noto anche come san siro in ragione del quartiere omonimo in cui sorge, e che fu il suo nome ufficiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con santo; nome; ippodromo; milano; santo che diede il nome a un alfabeto; Il santo di Assisi che parlava agli animali; Il santo patrono di Ascoli; Il santo patrono della città di Potenza; Altro nome delle razze; Un fenome no che impensierisce l agricoltore; Il nome di Fieramosca; nome scientifico degli orecchioni; ippodromo presso Londra; L ippodromo di Milano; L ippodromo di Milano; Un ostacolo all ippodromo ; Un grande castello nel centro di milano ; Un noto museo di milano ; Biblioteca degli alberi di milano ; Un teatro di milano ; Cerca nelle Definizioni