Regola anche il diritto di sciopero - Cruciverba

Soluzione 20 lettere : STATUTO DEI LAVORATORI

Significato/Curiosita : Regola anche il diritto di sciopero

Cercando altri significati, vedi sciopero (disambigua). lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, promossa...

La legge 20 maggio 1970, n. 300 - meglio conosciuta come statuto dei lavoratori - è una delle normative principali della repubblica italiana in tema di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

