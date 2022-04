Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANARMONIA

Significato/Curiosita : Il rapporto tra due suoni di notazione diversa ma di identica altezza

Una sequenza di accordi, o da un brano già arrangiato), allo scopo che essa suoni secondo la forma musicale desiderata. il processo di arrangiamento...

