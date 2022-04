Nota attrice e doppiatrice italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota attrice e doppiatrice italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LELLA COSTA

Significato/Curiosita : Nota attrice e doppiatrice italiana

Maggio 1963) è un'attrice, cabarettista e doppiatrice italiana attiva in teatro, cinema e televisione. ha vinto il david di donatello e il nastro d'argento...

lella costa, all'anagrafe gabriella costa (milano, 30 settembre 1952), è un'attrice, comica, cabarettista, drammaturga, scrittrice, umorista e doppiatrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con nota; attrice; doppiatrice; italiana; Il rapporto tra due suoni di nota zione diversa ma di identica altezza; Il casato di una nota Pia; Città francese nota anche per l omonimo vino; La Lilli nota giornalista e conduttrice televisiva; Ambra, attrice ed ex partner di Renga; __ Ristori, attrice tragica italiana del 1800; Il nome della Piccolo, attrice italiana; L attrice Miranda; D'Amico, doppiatrice di Emma Stone in La La Land; L'attrice e doppiatrice Pivetti; __ Ristori, attrice tragica italiana del 1800; Il nome della Piccolo, attrice italiana ; Che parte da sinistra, come la scrittura italiana ; Il Sacchi che ha allenato la nazionale italiana ; Cerca nelle Definizioni