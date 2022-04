Nata nella città dei Sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nata nella città dei Sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MATERANA

Significato/Curiosita : Nata nella citta dei sassi

Tutto il mondo per gli storici rioni sassi, che ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. i sassi sono stati riconosciuti il 9 dicembre...

Bronzo sono presenti su tutto il territorio della murgia materana. parco della murgia materana, parco regionale istituito nel 1990, comprende il territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

