Mobile ad una o più ante incassato nella parete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobile ad una o più ante incassato nella parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ARMADIO A MURO

Significato/Curiosita : Mobile ad una o piu ante incassato nella parete

L'armadio, o guardaroba, è un mobile a ripiani, munito di ante e spesso di cassetti, chiuso da uno o più sportelli, usato per riporvi soprattutto vestiti...

Un lenzuolo... vagante ; Può avere una mina rientrante ; È utile alle piante ; Si paga al ristorante ma non è edibile; incassato come un premio o un tributo; Un guardaroba incassato ; Quello a muro è incassato ; Un cavo usato nella tecnica delle comunicazioni; nella bibita e nella bevanda; Pulcinella , Colombina, Pantalone, ecc; Si inserisce nella federa; Tessuto da parete ; Riveste la parete ; Manifesto da appendere alla parete ; Piccola sporgenza in una parete rocciosa;