Lima grossolana - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : RASPA

Significato/Curiosita : Lima grossolana

La raspa è un attrezzo di origini antichissime, utilizzato per sbozzare, sgrossare, raschiare, levigare legno e materiali duri, come ad esempio pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con lima; grossolana; Quella carbonica è dannosa per il clima ; Deserto africano, il più grande dal clima caldo; Perfezionati, lima ti nei dettagli; Condusse Alle falde del Kilima ngiaro fino al 2014; Profilare grossolana mente; La tela grossolana usata per le vele latine; Tela grossolana per vele; Un tipo di scopa grossolana ; Cerca nelle Definizioni