Immensa distesa d acqua salata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immensa distesa d acqua salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OCEANO

Significato/Curiosita : Immensa distesa d acqua salata

Seguito della progressiva evaporazione di un lago salato, nonché in assoluto la più grande distesa salata del pianeta. salar significa salina in lingua spagnola...

Identificare tre oceani: oceano pacifico, oceano atlantico e oceano indiano. quello che, secondo altri criteri, si denomina "oceano artico", è considerato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con immensa; distesa; acqua; salata; È immensa quella che si libera dall atomo; immensa regione asiatica; Amare immensa mente; immensa pianura russa; Una distesa erbosa; Bianca distesa montana; distesa d acqua più piccola di un lago; distesa d acqua salata; Uno dei segni zodiacali d acqua ; L acqua che non macina più; Trasporta sull acqua solo passeggeri; Vegetale che cresce in acqua ; Torta salata sarda con anguille o carne; Mangiucchia l insalata ; Torta salata francese; Piccola sfoglia salata ; Cerca nelle Definizioni