Formaggio francese a pasta molle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formaggio francese a pasta molle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMEMBERT

Significato/Curiosita : Formaggio francese a pasta molle

Formaggella sono ottimi esempi di formaggio a pasta molle. nella categoria dei formaggi molli vanno menzionati i formaggi "cremosi" (distinti ulteriormente...

Il camembert (/kam~'b:/, ascolta[·info]) è un formaggio francese a pasta molle e crosta fiorita prodotto in normandia, considerato uno degli emblemi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

