Doppio zero è la più raffinata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Doppio zero è la più raffinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : FARINA DI GRANO TENERO

Comunemente però indichiamo col nome di farina, senza specificarne l'origine, quella ottenuta dal grano tenero (triticum aestivum) e usata per la panificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con doppio; zero; raffinata; Che ha un doppio significato; Sono più ampi nel doppio petto; Generalmente sono più ampi nel doppio petto; Il doppio rumore che fa chi bussa; Renato zero non l aveva considerato; Il Cantone svizzero che ha per capitale Delémont; Il maggior fiume svizzero ; Medico e alchimista svizzero del Rinascimento; Persona di sensibilità raffinata ; L eleganza più raffinata ; La parte più scelta e raffinata della società; Insieme delle regole di educazione raffinata ; Cerca nelle Definizioni