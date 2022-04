Corregge errori lievi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corregge errori lievi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MATITA ROSSA

Significato/Curiosita : Corregge errori lievi

Un sistema che corregge gli errori: automatic repeat-request (arq): il mittente invia i dati ed anche un codice a rilevazione d'errore, che sarà utilizzato...

Una matita (o lapis) è uno strumento per disegnare e per scrivere. la matita comune è solitamente un bastoncino di legno con un'anima in grafite; esiste...

