Corona regale - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DIADEMA

Significato/Curiosita : Corona regale

La corona è un copricapo cerimoniale utilizzato in particolare dai monarchi. il termine deriva dal greco (leggi koroné) e dal latino corona, col...

Classe da affiancare alla costa diadema ma la compagnia crocieristica genovese ha deciso di non procedere. costa diadema a genova durante la cerimonia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Altre definizioni con corona; regale; Mauro corona l ha vinto nel 2011 con La fine del mondo storto; Fu incorona to re d Italia nel duomo di Milano; Uomo con la corona ; Solenne appellativo regale : Vostra __; La platea regale in francese fra; Un simbolo regale ; Una dama della cerchia regale ;